Humour : Jefferey Jordan s’affole ! (encore)

Jefferey Jordan raconte avec cynisme mais poésie l’enfer de sa région natale, où survivent loin de la ville un paysan héroïque, l’hystérique Mamie Suzanne et Tante Tatin, le serveur d’un bar gay de campagne sans aucun filtre… Et c’est grâce à son histoire d’amour avec Jean-Jacques, son violon, que Jefferey pose les questions que chacun d’entre nous rêve de poser à un… violoniste !

Entre rires et émotions, tradition et modernité, province et capitale, découvrez la malice et l’élégance de ce spectacle complet : un texte à la fois drôle et intelligent, un choix musical pointu, et une mise en scène rythmée doublée d’un remarquable jeu d’acteur ! A ne manquer sous aucun prétexte !