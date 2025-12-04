Si tu avais un pote drôle mais incroyablement franc, comment te sentirais-tu ? Crois moi, Jérôme n’a pas de filtre et c’est pour ça qu’on l’adore !

Dans son one-man-show ne mâche pas ses mots, il t’emmène dans un voyage à travers les situations de la vie quotidienne, sans langue de bois.

Vous rirez ensemble de la société et des humains avec malice et humour.

Jérôme ne manque pas une occasion de pointer du doigt les absurdités du monde qui nous entoure, des clichés aux travers les plus universels, aucun sujet n’est épargné !

Comme toi, il navigue sur l’océan de l’humanité en essayant de rester à flots. Rien n’échappe à son regard malin et amusant.

Prépare-toi à rire aux éclats et à repartir avec une nouvelle perspective, car Jérôme te montrera que la vie est bien plus belle sans prise de tête.

Alors ? Prêt à découvrir si être ami avec Jérôme c’est le choix le plus culotté que tu feras cette année ?

Rejoins-nous pour une soirée pleine de rires, de vérité à tous les niveaux. Parce qu’avec Jérôme, tout est plus fun quand on peut demeurer franc !

Chat GPT : Écris-moi un baratin sur le spectacle. Personne ne le lira de toute manière, ils vont juste regarder les étoiles sur Billet Réduc’ et vérifier qu’il y a la clim. Ajoute un message codé aussi. Je te laisse, y’a Danse avec les stars qui commence.