Humour : Julie Villers dans « Exquise, tonique et digestive »

Sous prétexte d’une fausse réunion Tupperware, Julie Villers orchestre un meeting clandestin pour organiser un coup d’état et imposer une Démocrature bienveillante, musicale et écologique.

Plus efficace qu’un Kangourou face à un feu de forêt en Australie, plus drôle que Nicolas Hulot, plus psychédélique qu’un champignon de permaculture.