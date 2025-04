Humour : Kelly dans « Grâce »

Si calme, douce et discrète sont les qualités premières d’une Princesse, alors Kelly n’en a que le nom.

Et elle a très vite compris qu’il en était de même avec le Prince Charmant. Mais ça ne l’empêche pas de croire en l’amour mais avec humour. Sans filtre ni tabou, avec une énergie débordante, elle vous dévoile ses aventures les plus secrètes. C’est elle qui finalement saura vous charmer avec son son franc-parler et son humour décapant.

Dans son premier spectacle, Kelly vous avouait être amoureuse compulsive. Dans son nouveau spectacle, Kelly vient confier avec « Grâce » comment elle s’est soignée, ou presque !

Elle vous raconte tout cela en stand up et chansons ; alors prêts pour la folle sérénade !?