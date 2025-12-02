Spectacle

Humour : La Bajon dans « Zen »

 » Dites-donc ! Avec ce qu’il se passe en ce moment vous devez avoir du boulot les humoristes…!  » Cette phrase, La Bajon l’entend tous les jours.
Être humoriste avec interdiction d’en rire, c’est comme enfermer un diabétique dans une confiserie.

Humour : La Bajon dans « Zen »
Le 03/04/2026 20:00

Espace Girodet 100 rue du Toueur 26500 Bourg-lès-Valence Tél. 04 75 43 38 88

Contacter par mail Site internet
Payant

Mais comment faire une blague sans avoir sur le dos les féministes, les masculinistes, les wokistes, les religieux, les conspirationnistes, les parapentistes… ? La Bajon s’en fout, elle a le dos assez large pour tous les accueillir. Faire des vannes est devenu un sport extrême, elle vous invite à faire le grand saut.