Mais comment faire une blague sans avoir sur le dos les féministes, les masculinistes, les wokistes, les religieux, les conspirationnistes, les parapentistes… ? La Bajon s’en fout, elle a le dos assez large pour tous les accueillir. Faire des vannes est devenu un sport extrême, elle vous invite à faire le grand saut.
Humour : La Bajon dans « Zen »
» Dites-donc ! Avec ce qu’il se passe en ce moment vous devez avoir du boulot les humoristes…! » Cette phrase, La Bajon l’entend tous les jours.
Être humoriste avec interdiction d’en rire, c’est comme enfermer un diabétique dans une confiserie.
