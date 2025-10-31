Les 3 acolytes Manuel Humoriste, Wassim El Fath et Patty Bernard prennent part de l’auditorium du Domaine !
Entre échanges avec le public, vannes piquantes ou scènes délirantes, un après-midi à ne pas manquer.
Humour : La Coloc du rire
3 humoristes de talents débarquent au Domaine des Clévos avec un seul objectif : faire marrer les Etoiliens !
390 route des Marmans 26800 Étoile-sur-Rhône Tél. 04 75 60 69 50
Les 3 acolytes Manuel Humoriste, Wassim El Fath et Patty Bernard prennent part de l’auditorium du Domaine !