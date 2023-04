Humour : « Marconnet part en sucette »

Et c’est avec gourmandise et un humour un peu potache qu’il croque les personnages « relous », « chieurs » et tellement attachants que l’on croise tous au cours de nos vies. Les vieux, les jeunes, les « amis » qui s’incrustent, les démarcheurs téléphoniques…tout le monde y passe et quel délice !

Vous pourrez enfin vous régaler de rire sans culpabilité des petits travers de vos con(s)génères et partir, avec lui, en sucette !

Avec l’enrobage piquant de Jacques Chambon et le délicieux exhausteur de goût Aurélien Cavagna.