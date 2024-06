Humour: Marianne James

Le public la connaît et l’aime pour son franc-parler, sa sensibilité. Dans ce nouveau seule-en-scène musical, interactif et irrésistiblement drôle, elle endosse le rôle de professeure de chant et emmène les spectateurs à la découverte de leur voix.

Armée de son humour féroce et espiègle, de son légendaire charisme et de sa célèbre expérience Marianne James joue les profs de luxe, parlant de colonne d’air, de vocalises et de diaphragme, mais aussi d’australopithèques, de Michel Petrucciani et de Guillaume Tell.

Parfois crue, parfois provocante, parfois tendre, Marianne nous emmène avec elle dans un spectacle joyeux et bienveillant, malin et populaire.