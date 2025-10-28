Humour : Mehdi Dix

Venez découvrir ou redécouvrir Mehdi Dix dans son spectacle « littérire » : Joue là comme Mehdi ! Venez nombreux !

Le 13/12/2025 20:00

605 Grande Rue 26300 Barbières Tél. 06 10 42 13 68

Payant