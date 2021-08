Humour : Michel Boujenah

Pour lui, le théâtre est à la fois éphémère et éternel. Dans un one-man-show, l’auteur et l’acteur se confondent. L’un travaille pour l’autre et c’est le même. Son spectacle, une histoire de transmission générationnelle qui passe bien sûr par le rire et l’humour. C’est peu de dire que les temps changent ! Entre Les magnifiques et leurs petits-enfants, le décalage est tel que les grands-parents sont convaincus qu’ils vont disparaître sans laisser aucune trace. Mais ils n’ont pas dit leur dernier mot, et surtout pas Simone Boutboul que la mort semble avoir oubliée et qui tient tête à ses arrière-petits-enfants avec une inépuisable verve. Avec elle, ce n’est certes pas un monde qui disparaît mais la vie intense qui continue entre rires et sourires.

J’ai décidé de dire adieu à ces personnages que j’aime tant. Maxo, Julot et Guigui, mes trois petits vendeurs de pantalons. Mes trois héros d’une aventure, où ce qu’ils doivent sauver c’est la mémoire. Ils sont drôles et bouleversants. Ils sont la version imaginaire de la génération de mon père. Bien avant Internet et le reste, ils s’inquiétaient de savoir si on se souviendrait d’eux dans deux ou trois générations. Ils disent souvent : » Dans deux ou trois générations, Les magnifiques ? Les magnifiques ?… Ce n’est pas une marque de fromage ? » Michel Boujenah