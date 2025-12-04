Seul en scène accompagné de sa guitare, et de son piano, il manie les mots avec une précision jubilatoire. Tantôt tendre, tantôt crédule, il aborde aussi bien des sujets du quotidien (première, voiture, Saint-Valentin, grèves…) que des thèmes plus intimes ou sociétaux (religion, vasectomie…).
Son humour original, porté, par un vrai sens du jeu musical et une plume sincère et authentique, s’inscrit dans un univers singulier et à contre-courants.
Un spectacle rythmé, drôle et sensible, à découvrir absolument.
Ce n’est pas qu’un jeu de mots :
Voilà… C’était juste pour dire !
Humour : Pierre-Alexandre dans « C’est juste pour dire »
Lauréat de nombreux Tremplins d’Humour, Pierre-Alexandre s’impose comme une révélation de la scène. Bouffon du Festival Tournon 2025 prix du Public.
Avec son spectacle « C’est juste pour dire », il conjugue finesse, audace et musicalité !
