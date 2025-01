« C’est drôle ! C’est sensible ! C’est bien envoyé ! C’est un beau gosse ! Et surtout : C’est moi qui vient de l’écrire ! »

Dans une société de plus en plus superficielle, je ris de mes excès, et ironise sur les incohérences de notre époque. Avec beaucoup d’autodérision, et une pointe de consternation.

Je suis le dernier d’une grande fratrie. Toute mon enfance, j’ai entendu : « Yass, t’es le plus beau ! Yass, t’es le meilleur ! Yass t’es le plus intelligent ! »… Et dès mon 1er jour à l’école j’ai compris que ma famille était complètement à l’Ouest. Du coup, je travaille comme un fou pour leur donner raison.

Après des années de travail acharné, je me place devant le miroir, et je vois un homme imparfait… Presque !