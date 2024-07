» Il est temps qu’il soit temps.

Il est temps.

Paul Celan, Corona, 1948, traduction Valérie Briet

La photographie est un acte qui rend compte d’autres actes. Dans cet ensemble, elle saisit objets, pensées, existences qui se dérobent à la vue, à l’entendement et aux déterminismes. Ces fragments de vies à rebours sont des puissances d’action. Elles cohabitent dans un présent qui n’est pas le leur et le temps balbutie. Car tout se passe par approximations, par rapprochements et heurts des époques et des récits. Et bien que les images persistent dans leur opacité et leur inactualité, elles s’ouvrent à l’imprévu, par le jeu de leur mise en relation, pour éclairer le présent qui les abrite.

À l’encontre de la notion de projet, Anaëlle Vanel envisage chaque photographie au sein d’un continuum. Il n’y a pas de série, pas de centre, pas de début ni de fin. Le récit ne sera jamais clos et les limites du corpus jamais définies. La dérive est la méthode qu’elle privilégie et par jeu de ricochet, chaque image conduit à une autre. Lieux, objets, documents manuscrits, sont les manifestations silencieuses d’existences qu’elle découvre grâce à un travail de recherche préliminaire, de lectures et de documentation. Ainsi, l’image d’abord fantasmée prend corps à travers le voyage qui mène à sa source. Qu’elle soit le résultat d’un long cheminement ou d’une rencontre fortuite, la photographie qui en résulte est toujours le témoin d’une rencontre physique avec l’objet d’une histoire. »

VERNISSAGE Samedi 6 Juillet 2024 en présence de l’artiste

Attention ; Le vernissage aura lieu dès 18h !!!

Ensuite l’espace d’art prend ses horaires d’été (juillet-août) :

ouverture du mercredi au samedi (hors jour férié) de 16h à 19h complété par la nocturne du jeudi soir de 20h à 23h