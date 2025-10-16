Laissez-vous d’abord guider par un vieux chêne plurimillénaire et un peintre à travers la forêt, la gestion forestière, la biodiversité, les liens entre les humains et les arbres, avant d’assister à un dialogue décalé entre un journaliste et un scientifique sur la place de la forêt dans la transition écologique. La représentation sera suivie d’un débat à plusieurs voix.
Il était un bois
La Charte Forestière des Chambaran vous invite à porter un autre regard sur la forêt et la filière bois à travers ce spectacle-débat de la compagnie Alinéarts Scènes, empreint de poésie et d’humour. Réservation conseillée.
Espace des collines 26260 Saint-Donat-sur-l'Herbasse Tél. 04 26 78 39 28