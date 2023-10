Spectacle d’humoristes. Artistes et auteurs : Noémie Bousquainaud et Thierry Marquet

Ils voulaient appeler ça « la belle et le clochard » mais c’était déjà pris…

Deux humoristes se partagent la scène, pour le meilleur et pour le rire !

Dans « Coucou les moches », Noémie ose tout et c’est à ça qu’on la reconnaît !

Dans « Saignant mais juste à point », Thierry sait mieux que quiconque écouter et voir ce que personne n’avait remarqué !

Le meilleur de leurs spectacles réunis c’est 1h30 de rire avec 2 humoristes complètement déjantés… et tout ça pour le prix d’un.

Ils exagèrent, 1h30 de rire avec deux humoristes sans aucun filtre…

Vous exagéreriez de les louper!