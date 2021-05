Sans aucun artifice, elle utilise la magie combinée des cordes et de sa voix pour ensorceler les spectateurs et éveiller leurs consciences autour de la puissance du féminin.

Depuis dix ans, sa voix grave séduit le public français au rythme de compositions nourries de ses inspirations soul, folk et blues suite au triomphe des deux singles » Don’t be so shy » et » You Will Never Know « .