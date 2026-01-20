Ce soir, vous découvrirez de nouvelles histoires improvisées autour d’une contrainte forte : l’improvisation doit raconter une seul et même histoire qui se déroule en 24h très exactement. C’est le public qui choisira les horaires exacts qu’il veut voir, et le metteur-en-scène imposera des éléments cocasses pour pimenter le jeu !
» 24h « , c’est un format d’impro différent de ce qu’on voit habituellement, mais ça reste irrésistible !
Impro -« 24h spécial vendredi 13 »
Équipe artistique : Ligue d’impro de Nyons
Metteur en scène : Maxence Descamps
Auteur : Maxence Descamps
Durée : 1h20
70 Allée E. Farnier ZA des Laurons 26110 Nyons Tél. 06 51 22 56 50
