Théâtre

Impro -« 24h spécial vendredi 13 »

Équipe artistique : Ligue d’impro de Nyons
Metteur en scène : Maxence Descamps
Auteur : Maxence Descamps
Durée : 1h20

Impro -« 24h spécial vendredi 13 »
Le 13/03/2026 20:30

70 Allée E. Farnier ZA des Laurons 26110 Nyons Tél. 06 51 22 56 50

Contacter par mail Site internet
Payant

Ce soir, vous découvrirez de nouvelles histoires improvisées autour d’une contrainte forte : l’improvisation doit raconter une seul et même histoire qui se déroule en 24h très exactement. C’est le public qui choisira les horaires exacts qu’il veut voir, et le metteur-en-scène imposera des éléments cocasses pour pimenter le jeu !
 » 24h « , c’est un format d’impro différent de ce qu’on voit habituellement, mais ça reste irrésistible !