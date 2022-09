IN VIA VERITAS

Parti du 3 mai au 11 novembre 2021, à la recherche de lui-même, pour exorciser ses peurs, le narrateur vous fera voyager en vélo en Europe durant 6 mois et environ 8251 kilomètres.

Traversant une douzaine de pays, poursuivant les envahisseurs, pourfendant les méchants, attaquant ses utopies, ce Don Quichotte du XXIème siècle et son fidèle destrier, Rossinante, vous feront voyager dans le temps, l’Histoire, les religions, les invasions, les migrations, l’architecture, la musique, et bien entendu le sport.

Loin du récit traditionnel de voyage, chronologique et orienté vers l’objectif de la mer Noire, il s’agirait plutôt d’une histoire d’humanité, universelle et joyeuse.

Durant une heure environ nous éprouverons nos doutes, nos peines, nos douleurs mais aussi nos passions, nos rencontres et notre joie de vivre.

Sur une mise en scène de Benjamin Huet… Venez découvrir le reste de cette petite histoire…