Inarrêtable-performance de récit de vie et de danse

Un homme parle de la violence… la sienne, la nôtre, celle contre les femmes. Il nous parle aussi de toutes ces belles choses pour lesquelles on s’accroche à la vie, de comment (se) réparer et d’expériences avec la nature qui l’ont aidées à s’en sortir.

Peut-on mettre fin aux violences en imaginant d’autres issues que la punition ? Un spectacle percutant et millimétré, plein d’humour et d’espoir qui mêle récit autobiographique, danse et conte.

» Ce spectacle est, sans aucun doute, d’utilité publique. Il aborde avec une poésie rare, une authenticité touchante sans oublié l’humour des thèmes profondément actuels et nécessaires. À travers le parcours d’un homme qui prend conscience des violences qu’il a subies et de celles dont il a été acteur, il s’inscrit dans le mouvement #MeToo en offrant une perspective unique : celle d’une parole masculine, vulnérable et engagée « . Le public