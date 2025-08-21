Après plusieurs mois de travaux, la métamorphose de la place Jean-Jaurès touche à sa fin. Symbole fort de la transition écologique engagée par la Ville, la promenade Jean-Jaurès et sa canopée marquent l’aboutissement d’un projet ambitieux, pensé pour le confort des habitants, la qualité du cadre de vie et l’adaptation aux défis climatiques.
Inauguration de la Canopée
Inauguration de la promenade Jean-Jaurès et de sa canopée jeudi 28 août à 19h avec, au programme, animations ludiques et musicales, cocktail… à partir de 20 heures venez danser grâce à l’orchestre UFO.
place Jean Jaures 26100 Romans-sur-Isère Tél. 04 75 05 51 51