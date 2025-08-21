Assemblée

Inauguration de la Canopée

Inauguration de la promenade Jean-Jaurès et de sa canopée jeudi 28 août à 19h avec, au programme, animations ludiques et musicales, cocktail… à partir de 20 heures venez danser grâce à l’orchestre UFO.

Inauguration de la Canopée
Le 28/08/2025 19:00

place Jean Jaures 26100 Romans-sur-Isère Tél. 04 75 05 51 51

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs

Après plusieurs mois de travaux, la métamorphose de la place Jean-Jaurès touche à sa fin. Symbole fort de la transition écologique engagée par la Ville, la promenade Jean-Jaurès et sa canopée marquent l’aboutissement d’un projet ambitieux, pensé pour le confort des habitants, la qualité du cadre de vie et l’adaptation aux défis climatiques.