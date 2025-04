Inauguration de la guinguette et visite de la Brasserie du Loup Blanc

Au menu de cette belle journée:

-Visite de la brasserie de 14h à 18h (Sur réservation)

-Venez découvrir un brassin via notre nouvelle Pico-Brasserie en collaboration avec la compagnie Ozigno.

-Nouvelle Exposition dans notre boutique avec Oh My Goz

-De la musique avec Dj Cagette pour vous ambiancer!

-Des Foodtrucks pour bien vous nourrir.

Ça sera l’occasion de découvrir la guinguette et ses nouveaux aménagements (Kiosque, jardinière, terrasse, nouveaux jeux pour enfants….)

Pour les visites de la brasserie, appelez ou envoyez nous un mail, nous allons créer un lien pour vous inscrire sous peu.