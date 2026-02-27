Inauguration de l’oeuvre de Jean-Marc VOILLOT « Fissure »

L’oeuvre est un hommage aux habitants de Valaurie qui ont subi un tremblement de terre les 11 et 12 Mai 1934 causant d’importants dommages et de multiples fissures sur les maisons du village ; d’où l’intitulé de la sculpture : » Fissure « .

La partie supérieure blanche de l’oeuvre symbolise les marabouts blancs mis à la disposition des habitants pour les héberger.

L’emplacement de la sculpture a du sens car elle est proche du bâtiment nommé » La Salle « . Celui-ci a été construit à l’origine par les habitants de Valaurie suite aux dégradations de l’église Saint-Martin par les multiples séismes pour devenir le nouveau lieu de culte du village. Aujourd’hui, le bâtiment est un lieu culturel communal.

Entre art et culture, histoire et patrimoine, l’oeuvre propose une réflexion sur la place de l’art contemporain dans l’espace public.