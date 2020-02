Les Amis d’Eugène présentent : L’INAUGURATION DU LOCAL DE CHEZ EUGÈNE Concerts / spectacles / expositions / performances / entre-sorts / impromptus et plus encore…

11h00 : APÉRITIF ET RESTAURATION * avec DJ MONSIEUR MICKAEL, le moustachu qui est impliqué avec Radio St Fé et qui mix de temps en temps chez les cousins de L’Hydre.

?

: 12h30 : LES DEUX MURRAY (Collectif Les Divers Gens), spectacle chanté et déjanté par deux personnes qui ont vu la Vierge.

?

: 13h30 : le retour de MONSIEUR MICKAEL

?

: 15h00 : CAROLE JOFFRIN et son spectacle tout public Contes en chemin

?

: 16h30 : GOÛTER-SLAM par l’équipe de Slam en Crest

?

: 18h00 : VERNISSAGE DES EXPOSITIONS

– Dom Labreuil – peintures Pop-Rock

– Alice Krichel – du bitume et de l’huile pour des paysages oniriques

– Esther Polly – broderies XXL

?

: 18h30 : MARIE FRIER pour une performance accordéonesque

?

: 19h00 : ENTRE-SORT SURPRISE pour un accueil extra ordinaire du public et ADELINE F. mangera du bambou.

?

: 20h00 : CONCERTS ET RESTAURATION **

– Milo Batie conteur percussionniste pour une poésie afrodélique en duo

– intervention surprise

– Yves Bernard, soit le nom du professeur de musique du Lycée Armorin qui ne vieillit pas et quatre de ses anciens élèves, maintenant exilés chez les mangeurs de noix, ont créé un groupe Synth-Punk en son honneur.

?

: 22h30 : DJ SHO SAN parce que c’est Sho et San est pas rien.

* restauration par Filou et Les AmIs d’Eugène

** restauration par La cabane Valence et Sm?k Food

_

PRIX LIBRE pour les entrées et les adhésions

_

Buvettes et restauration sur place