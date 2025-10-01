Un salon convivial, des étagères chargées de livres, des bénévoles passionnés, et la possibilité de choisir sur ordinateur, un volume parmi les catalogues de toutes les bibliothèques de votre Communauté de Communes. Une navette amènera les livres choisis au point relais ; où vous les ramènerez après lecture.
Inauguration du Point Relais Bibliothèque
La mairie de Réauville, l’Association Du Bourg, et la Bibliothèque de la Vence Roussas-Valaurie ont conjugué leurs efforts pour vous offrir un » Point Relais Bibliothèque » à Réauville.
Chez Paulette 30 Route d'Allan 26230 Réauville Tél. 06 45 85 63 94