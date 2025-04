Inauguration officielle : Place de la Liberté / Rues Emile Augier et Madier-de-Montjau

La Ville de Valence vous invite à une journée conviviale dans le cadre de l’inauguration de la Place de la Liberté et des rues Émile Augier et Madier-de-Montjau.

Tout au long de la journée des animations seront proposées, les commerces seront ouverts en continu et un marché des enfants sera installé sous la halle St-Jean.

Deux temps forts sont annoncés :

– 19h30 : le dévoilement d’une oeuvre de Bruno Catalano, artiste crestois de renommée internationale. Installée sur la nouvelle place de la Liberté, la sculpture marquera l’ouverture symbolique de ce nouvel espace public repensé et végétalisé.

– 21h30 : la façade de l’Hôtel de Ville prendra vie grâce à une mise en lumière scénarisée et poétique.

– Programme complet à venir. –