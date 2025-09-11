Après les » Trente Glorieuses » d’après-guerre marquées par une inflation soutenue et une forte croissance émaillée de grandes fluctuations, la France et la plupart des pays occidentaux ont connu, après les 2 chocs pétroliers, » La Grande Modération « , initiée par le couple Reagan/Thatcher, jusqu’à la crise financière de 2008 : une croissance plus faible, une inflation modérée, des taux d’intérêt stables, sans à-coups violents. Depuis, la variabilité des prix, des taux d’intérêt, et de la croissance du PIB est réapparue, avec de brèves déflations/récessions, faisant émerger l’idée d’une stagflation (stagnation du PIB mais inflation significative) à venir, que seuls le conflit en Ukraine et la crise énergétique ne peuvent expliquer.
Pour entrer dans le sujet, on commencera par s’équiper d’une batterie de concepts, interpréter les instruments de mesure utilisés, et apprécier la validité des schémas théoriques sur lesquels s’appuient les décideurs publics.
L’inflation est un phénomène complexe dans lequel beaucoup d’acteurs sont impliqués : États, Banques Centrales, banques commerciales, entreprises, distributeurs, consommateurs/épargnants, etc..d’où la difficulté de la juguler tout comme les séquences de déflation/récession d’ailleurs. On la classe généralement comme un mal pour l’économie mais certains la considèrent comme la solution du problème …
Il est tentant, quand on porte le regard à l’horizon du trimestre ou de l’année, de considérer les anomalies de la croissance et des prix des biens de consommation et des actifs (actions, immobilier) comme une erreur à corriger pour que tout revienne vite à la » normale « . Mais il semble que la normalité ait tendance à nous échapper : l’exposé s’attachera à analyser les évolutions sur longue période pour identifier les phénomènes sous-jacents déterminants pour l’avenir des économies occidentales.
Inflation, Déflation, Récession, Stagflation, où va-t-on ?
l’exposé s’attachera à analyser les évolutions sur longue période pour identifier les phénomènes sous-jacents déterminants pour l’avenir des économies occidentales.
