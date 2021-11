Initiation à la pratique du Théâtre Forum

Animé par Amandine Chancel de RUE du Soleil

Construire des maquettes, jouées à partir de situations de la vie quotidienne et examiner concrètement les alternatives à ces situations par une prise de rôle en personne, telle est la base de ce travail qui convoque ses participants à s’impliquer activement. L’usage du théâtre dans sa dimension non-spectaculaire a pour fonction d’explorer les mécanismes institutionnels qui sont à la base de la constitution du lien social, plus particulièrement par un travail et une réflexion pratique à propos de la gestion des conflits, conduisant à une meilleure appréhension de la citoyenneté.

L’examen des conséquences possibles du changement, produit la capacité pour les participants à modifier les comportements, améliorer les processus de communication entre les individus et les groupes. Elle conduit à une prise en charge individuelle et collective des éventuels dysfonctionnements et leur traitement par les protagonistes eux-mêmes.

Lieu de paroles et d’écoute coopérative, l’espace symbolique ainsi construit, clarifie les enjeux et protège ses participants.