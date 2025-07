Initiation aux arts du cirque à la guinguette du Loup Blanc

Envie de découvrir les arts du cirque?

Jonglerie, équilibre, acrobatie..le cirque est une pratique bien varié qui permettra de faire évoluer votre motricité et votre sensorialité.

Pour les tout petits comme pour les plus grands, venez prendre du bon temps à la guinguette avec l’école de cirque PYM.

La pratique est conseillée à partir de 3 ans.

Les cours sont à prix libre et conseillé à partir de 5EUR par participant.