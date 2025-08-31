Au programme :
Cours d’initiation – que vous soyez totalement débutant·e ou déjà initié·e, tout le monde est bienvenu !
Puis soirée dansante – la piste s’ouvre pour enflammer la soirée aux sons ensoleillés de la salsa !
Bar ouvert de 18h jusqu’à 23h.
Que vous veniez en solo, entre ami·e·s ou en couple, rejoignez-nous pour une soirée joyeuse et festive.
On vous attend nombreu·ses·x pour faire vibrer l’Élabo !
Initiation Salsa, puis on danse! à L’élabo de Paulette
c’est salsa à l’Élabo de Paulette ! Préparez-vous à bouger et à profiter d’une soirée pleine de bonne humeur! Après l’initiation, place à la soirée dansante ensoleillée!
9 rue Pasteur Boegner 26400 Aouste-sur-Sye Tél. 06 28 63 96 77
Au programme :