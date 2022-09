INSCRIPTION ET COURS DE DANSE LATINO A CHATEAUNEUF SUR ISERE

Bonjour à tous, c’est reparti pour la Saison 2022-2023, nous sommes heureux de vous annoncer la reprise de Danse Latino Joce&Tony à Châteauneuf sur Isère !!

Voici le planning et les tarifs inchangés de cette nouvelle Saison pour Châteauneuf sur Isère !! ..

Vous souhaitez apprendre les danses les appréciées du moment : la Bachata, Le Rock, la Salsa et le Chacha, nous vous invitons à venir rejoindre notre équipe de danseur avec de Nouvelles Musiques et Chorégraphies.

LES INSCRIPTIONS AURONT LIEU LE MERCREDI 07 SEPTEMBRE A LA MJC DE CHÄTEAUNEUF SUR ISERE (18h30 à 20h).

Elles sont obligatoires pour assister au premier cours du Mercredi 21/09.

Vous pourrez nous y retrouver et ainsi, et nous poser toutes vos questions sur l’organisation de la rentrée cette année. Nous serons également au Forum de Bourg les valence le Dimanche 04/09

Nous adapterons le programme en fonction des participants dans chaque cours à Châteauneuf sur Isère. Cette année encore, nous avons prévu également du Rock en 2 -ème année à Châteauneuf sur Isère.

N’hésitez pas à partager la publication et à poser toutes vos questions par email (tonydanse@gmail.com) ou à téléphoner au numéro indiqué sur ma page (ou par MP).

Nous répondons toujours très vite !

Nous sommes bien sûr très impatients de vous découvrir pour une nouvelle aventure !

Amicalement

Joce & Tony.