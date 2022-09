Inscriptions Danse Latino Joce&Tony Saison 2022-2023 et Cours GRATUIT

Bonjour à tous, c’est reparti pour la Saison 2022-2023 de Danse Latino Joce&Tony !!

Voici le planning et les tarifs de cette nouvelle Saison pour Bourg Les Valence !! ..

Le premier cours d’essai gratuit aura lieu le vendredi 16/09 à la MJC Jean Moulin de BLV. Les inscriptions pour les cours de danse auront lieu le jour même et aussi la semaine du 19 au 23/09 au secrétariat de la MJC Jean Moulin de Bourg les Valence.

Voici le lien vers le site de la MJC pour en savoir plus :



Vous souhaitez apprendre les danses les plus appréciées du moment : la Bachata, Le Rock, la Salsa et le Chacha, nous vous invitons à venir rejoindre notre équipe de danseur avec de nouvelles musiques et Chorégraphies. Une Ambiance conviviale et des supers moments vous attendent !!

Le Forum des Associations 2022 aura lieu le dimanche 04/09/2021 au lycée des trois sources de Bourg les valence, Vous pourrez nous y retrouver et ainsi, et nous poser toutes vos questions sur l’organisation de la rentrée cette année.

N’hésitez pas à partager la publication et à poser aussi toutes vos questions par email (tonydanse@gmail.com) ou à téléphoner au numéro indiqué sur ma page (ou par MP). Nous répondons toujours très vite !

Nous sommes bien sûr très impatients de tous vous revoir pour une nouvelle aventure !

Amicalement

Joce & Tony.