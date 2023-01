Insolite Saint Valentin

Spectacle par les Virevolantes : entre récits décalés et chansons pop-folk

Duo d’activités pour fêter une St Valentin insolite: Balade auprès des arbres, ateliers sensoriels, ludiques et créatifs pour vous ressourcer et se reconnecter à la Nature

Balade auprès des arbres du Vercors, avec des ateliers sensoriels, ludiques et créatifs pour vous ressourcer et se reconnecter à la Nature, à soi et aux autres, avec Virginie d’ArbrORêves (repli en intérieur en cas de mauvais temps)

Spectacle par les Virevolantes : entre récits décalés et chansons pop-folk : ça commence comme un conte de fée mais … ça déraille !

Les activités peuvent se poursuivent par un goûter en interlude ou un dîner au restaurant de l’Hôtel Quartier Libre (réservation 04 75 48 26 36)