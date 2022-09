Installation d’Anne Pontet « Le Jardin des Dons »

Passionnée par les sites archéologiques et vestiges gallo-romains traversés lors de ses randonnées, Anne Pontet s’est penchée sur leurs histoires mais également sur les légendes qui les accompagnent.

Les autels votifs gravés d’inscriptions, se trouvant dans l’église de Sainte-Jalle et l’église Saint-Michel de la Garde-Adhémar en Drôme, lui ont inspiré une série de dessins/empreintes.

Puis, sa découverte du site du Val des Nymphes a été le déclencheur d’un projet multiforme de création contemporaine en écho à l’Histoire.

Ainsi, en complément des dessins réalisés à partir non seulement des autels votifs mais aussi à partir des arbres, en référence à la dimension sylvestre du Val des Nymphes, elle crée une installation sur site prenant la forme d’un jardin éphémère, » le Jardin des Dons « , dont le dessin rappelle le plan d’un sanctuaire gallo-romain. Ces sanctuaires, accueillaient des ex-voto et de nombreux dons aux dieux et aux déesses.

L’exposition éponyme, à la Maison de La Tour, présente les dessins/empreintes, des photographies et, en lien avec le Val des Nymphes, les céramiques réalisées par l’artiste qui sont les ex-voto d’aujourd’hui.