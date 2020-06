Instant théâtral « Les chroniques du prieuré »

Nous sommes à la fin du 16è siècle, aux alentours de 1592, et depuis une trentaine d’années, l’histoire de la France fut dominée par ce que l’on a appelé les « guerres de religions », et inévitablement, notre vallée de la Galaure, en particulier Châteauneuf et Charrière furent entrainées par cette actualité nationale, et certains personnages de l’époque, qu’ils soient illustres ou anonymes en sont les témoins privilégiés. Ainsi seront racontés tous les évènements et anecdotes de la grande et/ou de la petite Histoire. Un aller-retour historique entre le national et le local.

A travers la chronique de ces témoins, l’association « Patrimoine Castelneuvois » propose une animation pendant tout l’été autour des récits de trois personnages ayant vécu à cette époque. En réalité ce sont trois récits, trois versions différentes des mêmes évènements. En effet, nous voulons proposer une vision différente que celle des historiens, tout en respectant la réalité des faits historiques eux-mêmes. Un seul acteur intervenant par spectacle.

Les trois personnages choisis:

Claude de Montchenu,Seigneur de Châteauneuf de Galaure, et protecteur de Charrière.

Frère Anselme,moine franciscain, appartenant au prieuré.

Mathurin le Fournier,responsable du four banal de Châteauneuf de Galaure.