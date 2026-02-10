A partir de 15h : Présentation des ateliers du festival. Atelier, animations, jeux en bois, musique, buvette, crêpes et boissons.
Conférence gesticulée à 18h : Retour vers le NoFutur. Retrouvez la puissance d’agir dans un monde malade. Comment sortir du sentiment d’impuissant face aux rapports de pouvoir ?
Inventons Demain
Journée festive de lancement.
Ateliers et fresques écologiques et sociales en vallée de la Drôme.
6 rue Gustave Gresse 26400 Aouste-sur-Sye Tél. 04 75 25 14 20
A partir de 15h : Présentation des ateliers du festival. Atelier, animations, jeux en bois, musique, buvette, crêpes et boissons.