Itinéraire artistique

Une belle balade villageoise s’offre à vous lors du week-end de la Toussaint.

Du Cellier de Cornillon où deux artistes exposeront en allant jusqu’à Chalancon pour admirer les sculptures de serpentine de Jean-Pierre, La Motte Chalancon sera au centre et regroupera 20 autres artistes qui exposeront dans leurs ateliers ou chez les habitants.

Vous aurez aussi l’occasion de découvrir et de vous promener dans les calades du vieux village tout au long d’un parcours fléché.

(Apportez votre masque et les visites se feront dans le strict respect des distanciations)