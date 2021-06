Itinérance[s] culturelles – concert – Flaws

Flaws – jazz vocal Sandrine Marchetti : piano ; Célia Tranchand et Loïs Le Van : voix

Entre ombres et lumières, ce trio porté par les compositions de la pianiste Sandrine Marchetti reflète toute l’ambivalence de son univers. Dès les premières notes, apparaît une profonde poésie, comme un appel à la quiétude faisant face à un tumulte intérieur qu’on ne saurait nommer. Emmenées par la spontanéité, l’intensité de la chanteuse Célia Tranchand et la sincérité de la voix de velours de Loïs Le Van, chaque pièce de ce répertoire nous transporte dans un monde de contrastes où l’évidence mélodique marche sur un fil tissé d’innombrables chemins harmoniques et rythmiques.