Itinérance[s] – Les machines de Sophie

Les Machines de Sophie, un spectacle immersif et participatif mis en scène autour d’un atelier d’écriture singulier, mené par deux comédiennes et porté par 15 machines à écrire poétiques et farfelues, toutes bricolées, bidouillées, décalées. Les deux hôtesses dactylo-clownes entrent en scène, accueillent, décalent, lisent, chantent et invitent le public à écrire ! L’enjeu de cet atelier-spectacle est de permettre aux participants d’accéder à la dimension créative de l’écriture. Par le biais du jeu avec les machines et des interactions avec les comédiennes, ils entrent dans le » faire » en devenant auteur et lecteur. Entendre ses propres mots lus à voix haute, c’est découvrir et se faire surprendre par ce que nous avons été capable d’imaginer et d’écrire. La part belle est faite aux mots. La parole, l’écriture, la lecture.