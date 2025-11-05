Itinérance[s] : Spectacle  » Entre deux rives « 

Au fil du spectacle, les deux artistes-navigatrices, nous plongent dans leur traversée de l’Atlantique à la voile. Un voyage homérique de France jusqu’en Guadeloupe qui bouleverse les liens à notre environnement. Réservation auprès de la mairie de Allan

Dans le cadre du dispositif Itinérance[s], la médiathèque intercommunale de Montélimar s’associe aux bibliothèques du territoire pour vous proposer des actions dans les différentes villes du territoire.

Leur mini-Théâtre d’objets à l’italienne nous embarque en pleine révolution de notre rapport aux autres et aux choses.

Les éléments marins, les tempêtes sonores, la poésie des nuages, le souffle du vent, la peur de l’inattendu et la joie de la découverte à bord vibrent d’une surprenante intensité, s’animent à la portée de nos sens. Au cours de la traversée, leur voyage maritime devient le notre par la magie d’un spectacle vivant. On en ressort transporté·e et transformé·e !

Un spectacle de la cie Infusion