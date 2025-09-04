Itinérance[s] : Spect’atelier d’écriture Presqu’îllisible

Presqu’îllisible met en scène une factrice venue raconter son histoire et collecter des courriers. Inauguré par une distribution de lettres, jalonné par un atelier d’écriture et clôturé par une criée publique des textes.

Dans le cadre du dispositif Itinérance[s], la médiathèque intercommunale de Montélimar s’associe aux bibliothèques du territoire pour vous proposez des actions dans les différentes villes du territoire.

Au fil de cette vaste épopée dont elle fait le récit, la Factrice des Presqu’Illisibles déballe un bureau de poste, de bric et de brocante et invite le public à laisser quelques mots pour les équipages à venir, pour ses futurs destinations. Elle a dans ses bagages un attirail épistolaires : de plumes, pochoirs, encriers, machines à écrire, cachets de cires, timbres anciens. Curieux.ses, novices et passionné.e.s sont invité.e.s à s’exprimer en caractères illimités, à cacheter, timbrer, oblitérer leur courriers avant le départ pour la grande tournée !

Par la compagnie Lunée l’ôtre.

Texte et mise en scène : Malvina Migné

Jeu: Camille Varenne

Composition musicale: Raoul Gourbin