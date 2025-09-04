Itinérance[s] : Spect’atelier d’écriture Presqu’îllisible

Dans le cadre du dispositif Itinérance[s], la médiathèque intercommunale de Montélimar s’associe aux bibliothèques du territoire pour vous proposez des actions dans les différentes villes du territoire.
Au fil de cette vaste épopée dont elle fait le récit, la Factrice des Presqu’Illisibles déballe un bureau de poste, de bric et de brocante et invite le public à laisser quelques mots pour les équipages à venir, pour ses futurs destinations. Elle a dans ses bagages un attirail épistolaires : de plumes, pochoirs, encriers, machines à écrire, cachets de cires, timbres anciens. Curieux.ses, novices et passionné.e.s sont invité.e.s à s’exprimer en caractères illimités, à cacheter, timbrer, oblitérer leur courriers avant le départ pour la grande tournée !
Par la compagnie Lunée l’ôtre.
Texte et mise en scène : Malvina Migné
Jeu: Camille Varenne
Composition musicale: Raoul Gourbin