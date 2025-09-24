Théâtre

It’s a Match – Les Excités

Samedi 18 octobre 2025, la Maison Nugues (Romans-sur-Isère) ouvre le bal de la saison 2025-2026 avec son premier match d’impro ! Une soirée pleine d’imagination, d’impros fabuleuses et de surprises, comme un clin d’oeil à l’enfance où tout est possible.

Le 18/10/2025 20:00

La Maison Nugues 18 Rue de l'Armillerie 26100 Romans-sur-Isère Tél. 07 62 18 82 06

Contacter par mail Site internet
Payant

À l’affiche :
Team EXCITÉS : Lisa & Vincent, complices vitaminés et toujours prêts à embarquer le public dans leurs univers débridés.
Team GAMINS D’PASSAGE : Jérèm & Déborah, un duo incroyable venu de Crest, armée d’une folie douce et d’une énergie contagieuse.

À l’arbitrage : l’infatigable et fougueux Alexandre Malick, qui saura jongler entre rigueur et malice.

Un match où ça improvise, ça clashe, ça joue et ça s’amuse, avec toi, public, comme seul juge !

Alors, on vous attend nombreux ! Il est fortement conseillé de réserver.