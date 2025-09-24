It’s a Match – Les Excités

À l’affiche :
Team EXCITÉS : Lisa & Vincent, complices vitaminés et toujours prêts à embarquer le public dans leurs univers débridés.
Team GAMINS D’PASSAGE : Jérèm & Déborah, un duo incroyable venu de Crest, armée d’une folie douce et d’une énergie contagieuse.
À l’arbitrage : l’infatigable et fougueux Alexandre Malick, qui saura jongler entre rigueur et malice.
Un match où ça improvise, ça clashe, ça joue et ça s’amuse, avec toi, public, comme seul juge !
Alors, on vous attend nombreux ! Il est fortement conseillé de réserver.