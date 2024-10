Ivresses / Tant d’aime – Cabaret chansons poÃ©tique et truculent

Il prend aujourd’hui toute sa dimension sous les projecteurs autant que dans l’intimité d’un salon. On se laisse emporter de swing en slam, de valse en maloya. Les compositions se mêlent aux chansons empruntées, les improvisations aux ritournelles, la poésie au bazar des sentiments. Richard Posselt au piano et à l’accordéon y apporte sa délicatesse, son groove et sa virtuosité. Sophie Charbit y chante et joue ses utopies farouches et sa mélancolie.

Nom des artistes : Sophie Charbit (chant) et Richard Posselt (piano et accordéon)

Pour en savoir plus sur les artistes : https://www.sophiecharbit.com/tant-d-aime

Pour écouter : https://www.youtube.com/watch?v=v-ZfJpsLc5o&t=2s