Sport

J.14 PRO D2 – VRDR vs GRENOBLE

Le VRDR affrontera le FCG. Le derby du Dauphiné se tiendra au stade Pompidou, avec un coup d’envoi prévu à 19h00.

J.14 PRO D2 – VRDR vs GRENOBLE
Le 12/12/2025 19:00

41 RUE FERNANDEL 41 RUE FERNANDEL 26000 Valence Tél. 04 75 05 59 10

Contacter par mail Site internet
Payant