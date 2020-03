Jacques Nappier – Le dehors de toute chose

JACQUES NAPPIER – Concert-spectacle autour du texte « Le dehors de toute chose »

Texte poe?tique, politique et philosophique, » LE DEHORS DE TOUTE CHOSE » est une ode a? la liberte?, un solo pense? comme une invitation a? se de?couvrir » autre que soi « . C’est un texte adapté de » LA ZONE DU DEHORS » (Alain Damasio, e?d. La Volte, 2007) adapté et interprété par Benjamin Mayet.

Duo masqué et maquillé de blanc, Jacques Nappier s’approprie la figure du bouffon dans des concert-spectacles conçus comme des rituels.

Un musicien qui use d’électro-punk et de noïse aussi bien que de musique sacrée épouse un interprète qui scande plus qu’il ne rappe et prêche plus qu’il ne parle. En partie improvisée, leur performance est alors prétexte à une célébration qui transcende les genres et nous emmène dans un voyage de noce qui transperce la raison pour toucher aux coeurs.