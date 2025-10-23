Boîtes à rythmes, synthétiseurs, séquenceurs… les artistes présents vous livreront une restitution électro, fruit de leur exploration collective.
De l’ambient planant à la techno pulsée, cette performance immersive vous plonge au coeur d’un laboratoire sonore en mouvement. Une expérience à vivre pleinement… même sans toucher un seul bouton.
En partenariat avec le Pôle Numérique du Conservatoire de Valence Romans Agglo.
Jam électro
Machines en liberté, sons en direct. La Cordo met à l’honneur les musiques électroniques à travers une soirée dédiée à la création musicale live.
3 Quai Sainte-Claire 26100 Romans-sur-Isère Tél. 04 75 02 00 40
