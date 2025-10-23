Concert

Jam électro

Machines en liberté, sons en direct. La Cordo met à l’honneur les musiques électroniques à travers une soirée dédiée à la création musicale live.

Jam électro
Le 06/11/2025 19:00

3 Quai Sainte-Claire 26100 Romans-sur-Isère Tél. 04 75 02 00 40

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs

Boîtes à rythmes, synthétiseurs, séquenceurs… les artistes présents vous livreront une restitution électro, fruit de leur exploration collective.
De l’ambient planant à la techno pulsée, cette performance immersive vous plonge au coeur d’un laboratoire sonore en mouvement. Une expérience à vivre pleinement… même sans toucher un seul bouton.
En partenariat avec le Pôle Numérique du Conservatoire de Valence Romans Agglo.