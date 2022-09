Comme chaque premier jeudi du mois c’est Jam Session avec Professeur Zitouni, Chez Les Zythonautes!

Ambassadeur du métissage, le professeur Zitouni se délecte de ces moments imprévisibles où des musiciens de compétences et de cultures diverses se rencontrent.

Muni de son saxophone, de sa guitare ou derrière une percussion, il t’emportera dans son espéranto musical, où toute bonne volonté présente contribuera à l’obtention des délices de l’harmonie collective…

Entrée à Prix Libre et conscient

Et toujours :

Pour boire : Un grand choix de bières, du cidre et de la limonade, tout fabriqué et brassé sur place (par nos p’tits bras musclés), mais aussi des sirops et des jus hyper bons (et bio !)

Pour manger : De la tartinade végé (fabrication Zythos), du saucisson, du fromage et du paing’ !!! sans oublier nos planches de saison !