Tous les deuxièmes jeudis du mois c’est Jam Session groove au Vacarme Exquis !

Un backband composé de musiciens de la JAV avec basse, batterie, guitare et clavier accueillera les musiciens qui voudraient se joindre à cette jam et assurera la continuité dans l’objectif que ce moment d’échange soit aussi un moment de plaisir pour le public.

Pas d’inquiétude ils peuvent laisser leur place mais ils la reprendront quelques morceaux plus tard pour que chacun quelque soit son instrument puisse participer.

Venez découvrir ou redécouvrir cette jam valentinoise qui fait groover musiciens et public !