Jamoli en concert

« Après plusieurs années en voyage, les instruments sur le dos, à arpenter les rues de Lubjiana, San Cristobal, Jerez de la frontera, ou encore Yanampampa, Jamoli se fixe aujourd’hui dans une formation quartet qui va vous faire guincher !

Du jazz à la valse, de la rumba au swing, en passant par l’esbroufe et le blues, ils revisitent des standards à leur sauce avec Voix, guitare, saxophone, percussions et contrebasse pour un style éclectique et badin ! »

Sur place à manger et à boire

Il est préférable de réserver pour le repas