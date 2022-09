Vous trouverez des ateliers proposés par nos apprenants, des animations familiales, et des exposants locaux (alimentations biologiques et locales, pépiniéristes, décorations de jardin, outils de jardin, huiles essentielles et médicinales, cosmétiques bio,…).

Un Food truck et l’association des apprenants de Terre d’horizon, seront présents pour vous proposer de quoi manger sur place.

On vous attend nombreux !

Entrée libre et gratuite, parking disponible.