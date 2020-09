Jardins en Fête

Amoureux des jardins, c’est à Terre d’horizon que vous avez rendez-vous !!

Plantes vivaces, arbres, fruitiers, arbustes de haies, bulbes, fleurs… seront disponibles à la vente dans les allées du parc de l’établissement Romanais.

Le public bénéficiera de conseils avisés des professionnels du végétal, et pourra participer à des ateliers pratique pour en apprendre davantage sur le jardin.

Produits du terroir et autres saveurs locales seront également à l’honneur sur les étals du marché gourmand, avant goût du futur magasin de producteurs » Horizons Fermiers » qui ouvrira ses portes en 2021 sur le site du Lycée.

Cette journée sera aussi l’occasion de célébrer, les 100 ans de l’enseignement agricole à Romans. De l’école ménagère itinérante créée en 1920, en passant par la Martinette et les Récollets, puis au Lycée horticole devenu Terre d’horizon le pôle d’enseignement du Végétal, du Paysage et de l’Environnement de la Drôme, des milliers d’apprenants ont pu être formés aux métiers du végétal.

Venez découvrir l’enseignement agricole et son histoire. Des expositions regroupant documents, images d’archives mais aussi vidéos et conférences témoigneront de l’originalité de cet enseignement et de sa capacité à répondre aux enjeux agro-écologiques de demain.

Entrée et parkings gratuits – Transport des achats encombrants jusqu’au parking réalisé par des élèves.

Buvette et restauration sur place.

Masques obligatoire.